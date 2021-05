Am Mittwoch, 12. Mai, beginnen nach Auskunft von Thomas Thiel, Sprecher des saarländischen Landesbetriebs für Straßenbau (LfS), am Blieskasteler Stadtrand die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz an der Florianstraße. Das Vorhaben ab 12. Mai im ehemaligen Bahnhofsquartier ist Teil des Großprojekts „Umgehungsstraße Altstadt-Ost Blieskastel“. Diese neue Straße soll die barocke Altstadt vom Verkehr aus und in Richtung Lautzkirchen entlasten. Für den Bau des neuen großen Parkplatzes, der bis zum Monatsende dauern soll, wird nach Thiels Worten ein Teilstück der Florianstraße gesperrt. Eine innerörtliche Umleitungsstrecke über die Bliesgaustraße, die Straße Am Schwimmbad und die Florianstraße ist ausgeschildert.