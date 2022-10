Eine wüste Schlägerei hat sich am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr früh vor der St. Wendeler Diskothek Flash abgespielt. Die Polizei musste einer – so wörtlich – unübersichtlichen Lage Herr werden, ehe sie die Hintergründe ermitteln konnte. Demnach hätten Security-Mitarbeiter der Disco einen 23-Jährigen aus Wiebelskirchen und einen ein Jahr älteren Eppelborner nach Pöbeleien zum Ausgang begleitet. Dort habe einer der jungen Männer einen Mitarbeiter von hinten mit einer Flasche geschlagen. Der Angegriffene sei mit Schlägen und Tritten traktiert worden, bei denen nun auch noch ein 16-Jähriger aus Neunkirchen mitgemischt habe. Vor der Diskothek hätten die Täter dann mehrere unbeteiligte Besucher grundlos mit Messern und Gürteln angegriffen. Dabei seien, so die Polizei, „mindestens zwei Personen nicht unerheblich verletzt“ worden. Diese wurden vom Rettungsdienst versorgt; stationär ins Krankenhaus mussten sie nicht. Die St. Wendeler Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Geschädigten gibt, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben. Die Beamten, die vor Ort tätig waren, seien von den Angreifern übel beleidigt worden. Am Tatort seien die Personalien von drei Tätern aufgenommen worden. Bei einem von ihnen sei ein verbotenes Messer beschlagnahmt worden. Womöglicherweise war noch ein unbekannter vierter Mann beteiligt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.