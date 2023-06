Bad Bergzabern. Das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) trat mit vier Leichathletikteams im Regionalentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ an. Am besten schnitten am Donnerstag in Bad Bergzabern die Mädchen der Wettkampfklasse III (Jahrgang 2008/09) als vierte von 13 Mannschaften ab.

Lena Gotthart lief dabei 800 Meter in 2:48 Minuten, Chiara Hüther warf den Ball 41,50 Meter weit. Etwas Pech hatten die HFG-Jungs in der Wettkampfklasse III (Platz fünf von zwölf): Deren Staffel lag in Führung, als ein Läufer umknickte, so dass sie nur Dritte wurden. Lasse Hewer sprang 1,52 Meter hoch.

Die Jungs der Wettkampfklasse II (2006 und jünger) qualifizierten sich am Mittwoch als sechstes von zwölf Teams ebenfalls nicht für den Landesentscheid. Bei der WK IV-Mädchen (2010 und jünger, Platz sechs von 14) warf Hanna Galla den Ball über 40 Meter weit. Betreut wurden die Teams von den Lehrern Michael Dorda, Christoph Haberer, Renate Felten, Brigitte Weyand und Karin Heitmann. Unterstützt wurden sie an beiden Tagen von Trainerin Ulrike Beyerlein vom LAZ Zweibrücken.