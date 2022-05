Laura Kroll und Johanna Helfrich waren am 12. und 13. Mai im EU-Parlament in Straßburg. Die Hofenfels-Gymnasiastinnen haben am Europäischen Schülerparlament teilgenommen.

370 Gymnasiasten aus 26 Schulen aus der gesamten EU waren im „Parlement Européen lycéens (PEL)“ dabei. Laura Kroll erzählt, wie ihr das Projekt im Französisch-Unterricht vorgestellt wurde und sie sofort Lust bekam, mitzumachen. Zusammen mit ihrer Freundin Johanna hat sie beschlossen, sich zu bewerben. Beide mussten „eine Art CV (Lebenslauf) ausfüllen, wie bei einem richtigen Job“ erzählt Laura. Weil sie die einzigen Bewerberinnen vom HFG waren, „war uns irgendwie klar, dass wir beide genommen werden“. Die Vorbereitungen für Straßburg begannen im November 2021.

„Beim Projekt ging die erste Phase relativ lang, da wurden innerhalb der Parteien Texte für Gesetze umgeändert“ erklärt Johanna. Da saßen die Zweibrückerinnen in der virtuellen Fraktion der Grünen. In Phase zwei vertraten die beiden Zehntklässlerinnen Lettland und mussten „versuchen, Lettlands Standpunkt rauszufinden“ und „gemeinsam den Digital Markets Act umändern und vorstellen“, sagt Laura. In der dritten Phase wurden in Arbeitsgruppen verschiedene Themen erörtert. Hier entschieden sich die beiden für das Thema Klimawandel, da sie „sowieso schon bei den Grünen gewesen waren und wir haben gedacht, das würde passen“, erzählt Johanna. Das Thema interessiert sie ohnehin sehr.

Leute kennenlernen, Freundschaften schließen

„Pro Partei gab es in Straßburg vier Komitees; jedes hatte ein eigenes Thema“ sagt Johanna Helfrich. Die Freundinnen beschäftigten sich mit Künstlicher Intelligenz und erneuerbaren Energien. „Diese Phase war am spannendsten, weil man da mit den meisten Leuten Kontakt hatte“, sagt Laura Kroll. Beide Freundinnen sind sich einig, dass „die Leute, die man kennenlernen konnte und mit denen man Freundschaften geschlossen hat“ das Beste am Projekt waren.

Laura fand „den Kontakt mit anderen Sprachen“ toll. Das Parlament zu sehen, war beeindruckend. „Der erste Moment, als wir reingekommen sind, wirklich drin zu stehen und alles zu sehen, war wirklich unbeschreiblich“ schwärmt Johanna. Ihre Freundin stimmt zu, obwohl vieles „komplett ungewohnt“ war. Als Beispiele nennt sie, dass sie per Platznummer angesprochen wurden und sich ein Mikrofon mit dem Platznachbarn teilten.

Stellvertretende Vorsitzende ihrer „Partei“

Die beiden Schülerinnen können diese Erfahrung nur weiterempfehlen. „Wenn beim nächsten Mal an unserer Schule Leute sind, die unbedingt teilnehmen wollen, dann würde ich mich raushalten“, meint Laura Kroll. „Wenn sich keiner meldet, wären wir auf jeden Fall wieder mit dabei.“

Laura und Johanna haben viel gelernt. „Manchmal kann es sehr schwer sein, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten“ meint Johanna. Gesetzestexte zu ändern, sei nicht immer einfach gewesen. Laura agierte als stellvertretende Vorsitzende ihrer „Partei“: „Da habe ich viel Verantwortung dazugewonnen.“