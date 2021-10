In der Pfalz spielt sie selten, die saarländische Band Hexeschuss. Und das, was sie spielt, Irish Folk zum Tanzen, ist auch nicht unbedingt etwas, für den Ort, für den sie das Festival Euroclassic für Freitag engagierte: eine Kirche, St. Martin in Großbundenbach. Dass die fünf Musiker dort spielen, hat einen Grund.

Hexeschuss ist nicht gerade ein klassischer Name für eine Irish-Folk-Band. Und die Musiker haben auch keinen Hexenschuss, erklärt Schlagzeuger Peter Schütz: „Die Band wurde von vier Heilpraktikern gegründet, als Bluesband, irgendwann hatte tatsächlich einer Hexeschuss – und so hat sich der Name etabliert, auch in der saarländischen Schreibweise.“ Aus Bluesnummern wurden nachgespielte Rocknummern. Und als die Band vor 13 Jahren in der Ausgrabungsstätte bei Reinheim zur Sommersonnenwende spielte, kam die Idee auf, Irish Folk zu machen, „weil man das gut im Freien am Platz kann. Die Leute sollen mitgehen und tanzen, im Prinzip liegt eine Art Techno drunter“, so Schütz.

Die fünf Männer, die einmal pro Woche in Bliesransbach proben, sind alle Mitte/Ende 50 und sehr routiniert. Denn „das Saarland scheint eine Enklave für Irish Folk zu sein, da gibt es einige Folkbands“, so Schütz. Neben ihm spielen Udo Beckmann (Akkordeon, Gesang), Ingo Frenzel (Mandoline), Steffen Jung (Gitarre, Gesang) und Ulrich Leibrock (Fiddle).

Traditionals und Pogues

Gespielt werden irische Traditionals, Stücke von den Pogues und Titel der deutschen Irish-Folk-Band Paddy Goes to Hollyhead. Normalerweise dauert ein Konzert drei Stunden, jetzt in der Großbundenbacher Kirche aber nur halb so lang - eine Vorgabe der Veranstalter in Coronazeiten. Schütz kennt die Kirche - wegen der Malereien. „Das ist eine der wenigen Kirchen, wo alles noch in der Originalfassung ist.“ Der Profi weiß, worauf es ankommt: „In Kirchen kann man nicht das gewohnte Tempo spielen, man muss mit dem Raum spielen, man kann nur so schnell spielen, dass die Töne reflektiert werden.“ Das liege am Kreuzgewölbe. Diese Erfahrung hat die Band gemacht, als sie im Walsheimer Brauereikeller spielte, der auch ein Kreuzgewölbe hat.

„Wir würden gerne öfter in der Pfalz spielen, aber irgendwie ist Irish Folk da noch nicht so richtig angekommen“, weiß Schütz. Zwar hat die Band schon mal in Kaiserslautern gespielt, auch in Pirmasens und vor zwei Jahren in der Zweibrücker ACH-Halle, aber generell sei Irish Folk in der Pfalz, ja in ganz Rheinland-Pfalz, nicht so verbreitet. „Die Leute mögen einfach keinen Irish Folk“, meint Schütz. Dabei lässt er die Irish Pubs außen vor, denn da spielt Hexeschuss nicht. Zwar sei die Pubmusik die Heimat von Irish Folk, aber im Pub geht es eher ums Trinken und Miteinanderreden und nicht ums Musikhören. Hexenschuss spielt lieber vor Leute, die zuhören und tanzen. Wie gut das in der Großbundenbacher Kirche funktioniert, bleibt abzuwarten. Das Konzert ist ausverkauft – aber wer weiß, wenn es den Leuten gefällt, gibt es vielleicht doch bald wieder einen Auftritt in der Westpfalz.