Im neuen Schuljahr beginnt eine neue Klasse der Deutschen Schuhfachschule ihre Ausbildung in Pirmasens. Was sie lernen, prägt ihren Blick auf den Alltag – etwa beim Schuhkauf.

Vor zehn Jahren hat das evangelische Krankenhaus in Zweibrücken für immer seine Türen geschlossen. Das hatte eine deutliche Auswirkung auf die Geburtenstatistik. Außerdem verloren viele Mitarbeiter mehr als nur ihren Arbeitsplatz. Für Hebamme Tanja Roth war es ein Einschnitt, der ihr Leben nachhaltig verändert hat.

Live-Musik, DJs und ein XXL-Hexenfeuer: Am Donnerstag zeigt Pirmasens mal wieder, was es drauf hat. 19 Kneipen, Bars und Clubs nehmen an der beliebten Hexentour teil.

Der Pfälzerwald ist fester Bestandteil des Büros von Susanne Ganster. Als Ausblick aus dem Fenster, aber auch als Wandbild, das Besucher neugierig macht.

24 dänische Schüler aus dem Küstenort Rønde waren vier Tage lang zu Besuch in Zweibrücken. Der Austausch geht zurück auf private Kontakte der Lehrerin Katharina Sambach.

Der neue Steg für den Paddelweiher in Hauenstein sorgt weiter für Streit. Die Positionen sind verhärtet. Diesmal ging es im Gemeinderat um die Kosten – und Grundsätzliches.

Martin Horn wurde am Sonntag erneut zum Oberbürgermeister von Freiburg gewählt. Der 41-Jährige stammt aus der Südwestpfalz: Er wuchs in Hornbach bei Zweibrücken auf.

Im Katholischen Kirchenchor Geiselberg sind ein Mann und elf Frauen aktiv. Den Mitgliedern kommt es auf Gemeinschaft an. Besonders lange dabei ist Gaby Schneider-Krumholz.

Hinter dem Alten Rathaus von Waldfischbach-Burgalben wird das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut. Für das Millionenprojekt ist eine große Hürde genommen worden.

Der Neubau der Kita Rohwaldzwerge in Hermersberg steht und wurde offiziell eingeweiht. Kinder und Personal müssen sich aber auf eine weitere Baustelle einstellen.