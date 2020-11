Halloween ist zwar nicht Hexennacht, aber dennoch haben sich in der Nacht vom Reformationstag auf Allerheiligen einige Hornbacher einen Hexenstreich erlaubt: Sie machten auf dem Ortsschild in Richtung Zweibrücken aus Hornbach Hohnbach. Das ist eine Anspielung auf Bürgermeister Reiner Hohn, der das Amt seit 1994 innehat und damit der dienstälteste Bürgermeister in der Südwestpfalz ist.