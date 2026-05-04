Eine Biotonne ist von der Fußgängerbrücke Seilerstraße in Zweibrücken auf die Fahrbahn der 471 geworfen worden. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter noch unbekannt, die am Donnerstagabend, Hexennacht, gegen 22 Uhr ihr Unwesen trieben.

Im sogenannten Bahneinschnitt lag die Tonne – dahinter lagen Kleidungsstücke und ein aufgerissener Kunststoffsack verteilt auf der Fahrbahn. Sie waren offensichtlich ebenfalls auf die Fahrbahn geworfen worden.

Polizei sucht mögliche Geschädigte

Ob Fahrzeugführer konkret durch die auf die Fahrbahn geworfenen Gegenstände gefährdet wurden, stand am Montag noch nicht fest, wie die Polizei mitteilte. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder per E-Mail-Adresse an pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.