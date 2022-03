Seit Freitag, 18. März, beteiligt sich die Zweibrücker Poststelle in der Rosengartenstraße am bundesweiten Streik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bei der Postbank. Vom Ausstand am 18. und 19. März betroffen seien alle rund 15.000 Beschäftigten der Filialen, Callcenter und Geschäftsstandorte in Deutschland. Dies teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Es handele sich um die bisher „umfangreichste Streikwelle in dieser Tarifrunde“. Mit dem Streik solle der Druck auf die Arbeitgeberseite vor der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag, 22. März, erhöht werden. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank. Die Zweibrücker Postbankfiliale, die auch alle Dienstleistungen der „gelben“ Zustellpost anbietet, war bereits am 17. und 18. Februar bestreikt worden.