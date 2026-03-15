Georg Kreislers „Heute Abend: Lola Blau“ ist ein Publikumsmagnet des Saarländischen Staatstheaters. Warum der Chansonabend alle mitreißt.

Der Österreicher Georg Kreisler (1922-2011) ließ seine Protagonistin in „Heute Abend: Lola Blau“ 20 Lieder über die Liebe und das Leben singen, in denen sich die Hoffnung und Verzweiflung von Lola widerspiegelt - die Geschichte einer Entwurzelung. Christoph Mehler, Schauspieldirektor am Staatsschauspiel Saarbrücken, hat sie wunderbar melancholisch, zuweilen auch gnadenlos brutal inszeniert.

Im Grunde erzählt Georg Kreisler mit seinem Musical die bitter-schöne Geschichte der Jüdin Lola Blau, die sich eng an seiner eigenen entlang hangelt. In Wien geboren studiert der österreichische Musiker und Kabarettist am Konservatorium der Stadt Wien sowie an der University of South Carolina in Columbia. In den USA komponiert er Filmmusiken und Revuen, um schließlich als einer der Leiter des musikalischen Kabaretts „Intimes Theater“ nach Wien zurückzukehren. Wie Lola, die von Hollywood wieder nach Wien zurückkehrt, um dem Theater den Rücken zu kehren und sich in ein Leben als Chansonniere im Kabarett Kaiserschmarren zu stürzen. Sie kehrt dem Theater bewusst den Rücken zu.

Historische Projektionen

Clara-Sophie Bertram ist eine wunderbare Lola: voller Lebenshunger, Liebe und Tatendrang – eine starke Frau. Sie überzeugt nicht nur als Sängerin, deren Mezzosopranstimme auf dem Zenit ihres Erfolgs in die tiefere Altlage wechselt. Als ihre Illusionen zerbrechen, ändert sich auch ihre Stimme. Aus der „feschen Lola“ wird eine „Dolores“, die an ihrem Weltschmerz und enttäuschter Liebe zu zerbrechen scheint.

Parallel zum Bühnengeschehen laufen auf dem Bühnenvorhang historische Projektionen in Schwarz-weiß. Sie erzählen die Realität von der Welt draußen, doch für Lola gibt es anfangs nur die Bühne. Ihre Stimme, schöne Kostüme, Leidenschaft – und ihren Geliebten.

Tiefgründiges Musical

„Wo ist Leo“, fragt sie gleich zum Anfang in den Saal, als ob ihn das Publikum hätte sehen können. Dass sie ihn aus den Augen verliert, prägt ihr Schicksal mehr als alles andere. Denn aus dem Sinn geht er ihr nicht. Als ihr Stern am höchsten steht, denkt sie nur an ihn. „Ich habe vergessen dich zu vergessen“ singt sie dem Zusammenbruch nahe, während die Diskokugel Strahlen in den ausverkauften Saal der Sparte 4 in Saarbrücken blendet und wie eine schwarze Sonne wirkt. Georg Kreisler realisiert mit Lola Blau ein bitteres tiefgründiges Musical, eine Geschichte der Ohnmacht, wie er sein Werk selbst bezeichnet.

Genauso überzeugend wie die Sängerin ist Gaby Pochert am Flügel. Sie übernimmt in dem Zwei-Frauen-Chansonabend immer wieder Facetten von Lola. Oft erzählt sie ihre Geschichte weiter, schlüpft auch mal in ihre Rolle, und Regieanweisungen, damit sich das Publikum orientieren kann. Aber hauptsächlich ist sie eine großartige Pianistin, die mit Theaterregisseuren wie Andreas Kriegenburg zusammen gearbeitet hat sowie in Film- und Fernsehproduktionen von Dominik Graf oder Michael Verhoeven.

Hommage an Commedia dell’arte

Die Geschichte wird nicht nur durch Liedtexte und Schauspiel erzählt, sondern parallel dazu auch über die Kostüme. Beginnen die Frauen in femininen Sportkleidern ihre Karriere, wechselt Lola zu Paillettenkleid, Federboa, ähnelt immer mehr Liza Minnelli.

Zurück in Wien wechselt sie allerdings wieder ins Sportshirt – nicht mehr so sexy wie anfangs, sondern bedeckt, um ihren Körper nicht mehr zur Schau zu stellen. Doch die Lebenskämpfe gehen weiter, an den Erfolg von Hollywood kann sie in Wien nicht anschließen. Was bleibt, ist die Maske, die an den traurigen Clown Pierrot erinnert, eine Hommage an die Commedia dell’arte.

Es ist ein Theaterabend voller Glamour und Verzweiflung, voller Liebe und Brutalität, der das Publikum ganz und gar anrührt. Clara-Sophie Bertram und Gaby Pochert sind ein fantastisches Team. Es gibt kein Happy-End, doch die Theaterbesucher sind außer sich vor Lob. Und das entlädt sich in einem brausenden Applaus und begeisterten Rufen. 1971 wurde das sozialkritische Musical in Wien im Theater in der Josefstadt uraufgeführt und seitdem an unzähligen Theatern interpretiert. Von seiner Aktualität hat es bis heute nichts verloren.

Weitere Termine

5. und 28. April, 27. Juni, 20 Uhr, Staatsschauspiel Saarbrücken, Sparte 4. Karten: staatstheater.saarland.