Aufgerufen von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis aus Kirchengemeinden, dem Historischen Verein, dem überparteilichen Bündnis Buntes Zweibrücken und der Stadt kommen heute um 17 Uhr Bürger in Zweibrücken zu einer etwa einstündigen Mahn- und Gedenkveranstaltung auf dem Hallplatz zusammen. Unter dem Titel „Zweibrücken für Frieden, Freiheit und Demokratie“ erinnert die Initiative an die zerstörerischen Folgen von Faschismus, insbesondere der zwölf Jahre Nazi-Diktatur. Auf dem Weg zur Befreiung Deutschland vom Terror der Nationalsozialisten, bombardierten alliierte Luftstreitkräfte vor 79. Jahren, am Abend des 14. März 1945, die am Westwall gelegene Herzogstadt, zerstörten dabei 85 Prozent des historischen Stadtkerns. Etwa 90 Menschen starben. Die Erinnerung mahnt dazu, sich im Jetzt und Heute für die Demokratie, Frieden, Toleranz und Diversität einzusetzen.