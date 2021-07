Man sieht sie immer wieder, die imposanten Figuren aus Heuballen, so wie diese, die bis gestern am Martinshöher Sportplatz aufgebaut war. Nun machten sich aber einige an ihr zu schaffen. Obwohl sie doch so schön und bewundernswert ist. „Was machen Sie da?“ „Die kommt jetzt weg zur nächsten Hochzeit, für ein anderes Paar“, erzählt Dennis Haack (zweiter von links), der das Brautpaar gemeinsam mit Bernhard Reischmann (rechts) zu deren Hochzeit im Juli mit dem überdimensionalen Brautpaar überrascht hat. Über drei Tage hinweg hatten die beiden, sowie Tanja Haack und Katja Reischmann, für das Brautpaar Annabelle und Yannick Haack an den Figuren geschafft, die ebenfalls auf unserem Foto zu sehen sind. Weil sie vor dem Abbau noch einmal einen Blick darauf werden wollten. Wo die Heufiguren nun hinkommen? Das können wir nicht verraten, weil es eine Überraschung wird.