Es war kurz vor 3 Uhr, als in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehr zu einem Brand der Reithalle am Saarbrücker Schanzenberg ausrücken musste. Dort brannte eingelagertes Heu im Heuboden über den Stallungen. Tiere waren nicht in Gefahr, die Reitanlage ist stillgelegt. Das leerstehende Gebäude der Stallungen wurde durch die Flammen beschädigt. Laut Feuerwehr brannte das im Heuboden liegende Heu, um an den Brandherd heranzukommen, habe man die Fassade des Heubodens über die Drehleiter öffnen müssen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Feuer soll durch Brandstiftung entstanden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Glück im Unglück: Wäre der Brand später entdeckt worden, hätte das ganze Areal in Flammen gestanden.