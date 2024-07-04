Zweibrücken Herzog-Wolfgang-Realschule verabschiedet über 100 Schüler

59 Neunt- und 45 Zehntklässler wurden am Donnerstagabend feierlich von der Schule verabschiedet.
59 Neunt- und 45 Zehntklässler wurden am Donnerstagabend feierlich von der Schule verabschiedet.

Die Herzog-Wolfgang-Realschule plus hat am Donnerstagabend 104 Abgänger verabschiedet, 59 Neuntklässler und 45 Zehntklässler.

9. Klassen

Mohamad Abdalla Zweibrücken

Ahmad Al Abed Alhomada Zweibrücken

Abdulaziz Al Ahmad Zweibrücken

Mohammad Alhannawi Zweibrücken

Nour Almosa Zweibrücken

Tyson Vincenzo Battaglia Zweibrücken

Cheyenne Dressel Zweibrücken

Ben Giesemann Zweibrücken

Wasim Hezni Zweibrücken

Damian Louis Isel Zweibrücken

Maria Maddalena Lo Gioco Zweibrücken

Rouaa Outah Bashy Zweibrücken

Mohamad Outah Bashy Zweibrücken

Helin-Berfin Sapkur Zweibrücken

Abdulrahman Alhamdan Alali Zweibrücken

Oleksandr Vitalievich Angelchev Zweibrücken

Reda Ayoub Homburg

Fin Duden Zweibrücken

Cédric Grégoire Zweibrücken

Emylie Hensel Zweibrücken

Ayleen Sophie Jung Homburg

Jasleen-Sanjana Mander Zweibrücken

Nico Miller Zweibrücken

Torben Pioch Zweibrücken

Artem Poddubnyi-Revniuk Zweibrücken

Maxim Andreevich Rink Zweibrücken

Michelle Spies Zweibrücken

Leon Thibaut Zweibrücken

Sofia Tieptielieva Zweibrücken

Denis Aal Zweibrücken

Ali Alhoussein Zweibrücken

Kseniia Aliabieva Zweibrücken

Andreas Arsamasow Zweibrücken

Katharina Sophie Bunzel Zweibrücken

Abnor Emin Cukaj Zweibrücken

Zainab Debel Zweibrücken

Lars Ecker Zweibrücken

Surhan Esen Bechhofen

Evengelyne Facklam Zweibrücken

Mariella Emilia Gargallo Homburg

Gigi-Becali Georgiu Zweibrücken

Diana Hill Zweibrücken

Raven Huber Zweibrücken

Michaela Klimek Zweibrücken

Nils Pfeiffer Zweibrücken

Yearemy-Dylan Piur Zweibrücken

Jana Schmidt Zweibrücken

Cheyenne Schulz Rieschweiler-Mühlbach

Jakub Tondel Zweibrücken

Eva Traciuc Zweibrücken

Roberto Di Stefano Zweibrücken

Marius Hilpert Zweibrücken

Nils Jung Bechhofen

Calvin Knoblauch Zweibrücken

Maik Korb Zweibrücken

Alina Lang Zweibrücken

Jonathan Stein Zweibrücken

Aaron Thirion Zweibrücken

Leonie-Sophie Trautmann Zweibrücken

10. Klassen

Abboud Almohemied Zweibrücken

Mohammad Altahan Homburg

Fethia Bätz Zweibrücken

Lenny Becker Zweibrücken

Sara Cukaj Zweibrücken

Lahra Dahlem Völklingen

Lara Edlmann Zweibrücken

Mohammed El Boudaati Zweibrücken

Adrian Wolfgang Gabel Zweibrücken

Lars-Denis Gara Zweibrücken

Anton Gärtner Zweibrücken

Karlo KalinicZweibrücken

Melodie Keßler Zweibrücken

Saskia Krauß Zweibrücken

Josefina Kühn Hornbach

Maximilian Maier Zweibrücken

Marco Yannick Matthies Zweibrücken

Noah Matthias Michel Zweibrücken

Lee-Ann Müller Zweibrücken

Luke Niebergall Zweibrücken

Talisha Omini Zweibrücken

Mara Sophie Schirra Homburg

Saskia Schönborn Zweibrücken

Justin Veit Zweibrücken

Yarim Al Hamoud Zweibrücken

Islam Aljamus Homburg

Ghaedaa Alsmadi Homburg

Mohamad Alziab Zweibrücken

Giuseppe Antignano Zweibrücken

Hala Ayoub Homburg

Aylin Becker Zweibrücken

Luca Simon Bodmer Zweibrücken

Aleksandar Rumenov Boev Zweibrücken

Sevin Esen Bechhofen

Karina Gazheva Zweibrücken

Kiara Gläsner Zweibrücken

Leoni Hoffmann Zweibrücken

Julia Krause Zweibrücken

Sanad Mohamed Zweibrücken

Patryk Pauls Rolbing

Mayra Petrus Zweibrücken

Reza Rezai Zweibrücken

Cecile Röntzsch Zweibrücken

Nathalie Schmitt Zweibrücken

Paulina Stirbu Zweibrücken

Die Preisträger

Chemie Matthias Michel

Mathematik Karlo Kalinić

Physik Matthias Michel, Karlo Kalinić

Deutsch Leoni Hoffmann

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