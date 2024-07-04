Zweibrücken Herzog-Wolfgang-Realschule verabschiedet über 100 Schüler
Mohamad Abdalla
Ahmad Al Abed Alhomada
Abdulaziz Al Ahmad
Mohammad Alhannawi
Nour Almosa
Tyson Vincenzo Battaglia
Cheyenne Dressel
Ben Giesemann
Wasim Hezni
Damian Louis Isel
Maria Maddalena Lo Gioco
Rouaa Outah Bashy
Mohamad Outah Bashy
Helin-Berfin Sapkur
Abdulrahman Alhamdan Alali
Oleksandr Vitalievich Angelchev
Reda Ayoub
Fin Duden
Cédric Grégoire
Emylie Hensel
Ayleen Sophie Jung
Jasleen-Sanjana Mander
Nico Miller
Torben Pioch
Artem Poddubnyi-Revniuk
Maxim Andreevich Rink
Michelle Spies
Leon Thibaut
Sofia Tieptielieva
Denis Aal
Ali Alhoussein
Kseniia Aliabieva
Andreas Arsamasow
Katharina Sophie Bunzel
Abnor Emin Cukaj
Zainab Debel
Lars Ecker
Surhan Esen
Evengelyne Facklam
Mariella Emilia Gargallo
Gigi-Becali Georgiu
Diana Hill
Raven Huber
Michaela Klimek
Nils Pfeiffer
Yearemy-Dylan Piur
Jana Schmidt
Cheyenne Schulz
Jakub Tondel
Eva Traciuc
Roberto Di Stefano
Marius Hilpert
Nils Jung
Calvin Knoblauch
Maik Korb
Alina Lang
Jonathan Stein
Aaron Thirion
Leonie-Sophie Trautmann
Abboud Almohemied
Mohammad Altahan
Fethia Bätz
Lenny Becker
Sara Cukaj
Lahra Dahlem
Lara Edlmann
Mohammed El Boudaati
Adrian Wolfgang Gabel
Lars-Denis Gara
Anton Gärtner
Karlo Kalinic
Melodie Keßler
Saskia Krauß
Josefina Kühn
Maximilian Maier
Marco Yannick Matthies
Noah Matthias Michel
Lee-Ann Müller
Luke Niebergall
Talisha Omini
Mara Sophie Schirra
Saskia Schönborn
Justin Veit
Yarim Al Hamoud
Islam Aljamus
Ghaedaa Alsmadi
Mohamad Alziab
Giuseppe Antignano
Hala Ayoub
Aylin Becker
Luca Simon Bodmer
Aleksandar Rumenov Boev
Sevin Esen
Karina Gazheva
Kiara Gläsner
Leoni Hoffmann
Julia Krause
Sanad Mohamed
Patryk Pauls
Mayra Petrus
Reza Rezai
Cecile Röntzsch
Nathalie Schmitt
Paulina Stirbu
Chemie
Mathematik
Physik
Deutsch