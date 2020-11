Probleme mit dem Herzen zählen zu den häufigsten Krankheiten in der westlichen Welt. Die RHEINPFALZ bietet deshalb eine Telefonaktion mit den Herzspezialisten des Zweibrücker Krankenhauses an: Am Donnerstag, 19. November, beantworten die Chefärzte Horst Winter und Matthias Stopp zwischen 13 und 15 Uhr telefonisch die Fragen unserer Leser.Wer Herzleiden zu beklagen hat, der ist bei diesen beiden Ärzten in den richtigen Händen, außer wenn eine zerbrochene Liebe die Ursache des Leidens ist. Ob Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder Infarktrisiken: Stopp und Winter beantworten alle Fragen. Damit möglichst viele Leserfragen beantwortet werden können, bitten wir um telefonische Anmeldung ab sofort unter der Telefonnummer 06332/829400.

Im Vorfeld empfiehlt es sich, die Internet-Seite des Nardini-Klinikums aufzurufen. Dort findet man unter www.nardiniklinkum.de beim Stichwort „Veranstaltungen“ Vorträge der Zweibrücker Herzspezialisten zum Thema. Chefarzt Horst Winter referiert über „Das Herz schwächelt: Ursachen, Untersuchungen, Therapiemöglichkeiten“, Chefarzt Matthias Stopp informiert über „Das schwache Herz: Was kann man selbst tun?“, Kardiologe John Scharlau spricht über „Herzinsuffizienz und koronare Herzerkrankungen“ und Oberarzt Dominik Legner gibt Einblick in die Wiederbelebung durch Laien mit Defibrilatoren.