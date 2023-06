Mit seinem Dacia ist ein Mann am Montag in der Kaiserstraße im Saarbrücker Stadtteil Scheidt verunglückt. Ersten Vermutungen zufolge hat der Mann während der Fahrt einen Herzinfarkt am Steuer erlitten. An der Einmündung Scheidterbergstraße prallte sein Auto in die Ecke eines Wohn- und Geschäftshauses. Es gelang Sanitätern, den Verunglückten an Ort und Stelle wiederzubeleben. Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus gebracht.