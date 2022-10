Weil Dienstag, 1. November, ein Feiertag ist, liegt ein verlängertes Wochenende vor uns. Daher lohnt sich ein Blick aufs Wetter. Nachdem es am Freitag bis zu 24 Grad warm war, bleibt es auch am Samstag viel zu mild für die Jahreszeit. Am Samstag und Sonntag scheint zwischen Wolkenfeldern immer wieder die Sonne, und es bleibt trocken. Morgens zeigt das Thermometer um die zehn Grad an, nachmittags sehr laue 22 Grad. Schwacher Wind weht. Auch am Montag bleibt es trocken; bei etwas stärkerer Bewölkung bekommt man die Sonne weniger zu Gesicht. Trotzdem wird es am Nachmittag 20 Grad mild. An allen drei Tagen ist Frühnebel möglich. Am Dienstag (Allerheiligen) wird das Wetter schlechter. Es gibt mehr Wolken als Sonne, mitunter sind Schauer möglich. Nach zehn Grad am Morgen wird es am Nachmittag mit 15 Grad kühler als an den Vortagen. Im Anschluss deutet sich spürbar kühleres und wechselhafteres Wetter an.