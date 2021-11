Im Eingangsbereich des Zweibrücker Kranbau-Werks Tadano wurde am Freitagmorgen ein herrenloser Koffer gefunden. Da der Inhalt derzeit nicht bekannt ist, wird das Werk geräumt, die Dinglerstraße ist seit 8.30 Uhr gesperrt.

Die Mitarbeiter des Werks lassen sich derzeit abholen. Sie dürfen nicht an ihre Arbeitsplätze zurück und auch nicht an ihre Autos, die auf den Parkplätzen in Werksnähe stehen. Dies sind Sicherheitsvorkehrungen, da nicht bekannt ist, ob der Inhalt des Koffers eine Gefahr darstellt. Die Dinglerstraße ist zwischen der Fahrenbergstraße und der Bismarckstraße gesperrt.