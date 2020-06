Als eine 33-jährige Frau am Donnerstag gegen 9 Uhr mit ihren beiden Hunden auf dem Fußpfad vom Schotterparkplatz Schwalbenstraße in Richtung Gleiwitzstraße lief, kam ihr ein Labrador oder Labrador-Mix mit hellem Fell und ohne Halsband zähnefletschend entgegengerannt. Der Hund biss die Frau in die rechte Hand, sie erlitt eine blutende Wunde am Zeigefinger. Der aggressive Hund rannte in Richtung Schwalbenstraße weiter. Die 33-Jährige musste sich im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Der Besitzer des unbekannten Hundes konnte nicht ausfindig mittelt werden. Das teilt die Polizei mit, die nach dem Hundehalter sucht. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.