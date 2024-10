Wer in Zweibrücken als Mann bis in die 2000er Jahre modisch gekleidet sein wollte, hatte in der Innenstadt zwei Anlaufstellen: Er ging „zum Goebes“ oder kaufte Herrenoberbekleidung bei „Marc Oliver“. Der Inhaber der Herrenboutique, Reinhold Dillmann, feiert am Donnerstag, 17. Oktober, seinen 80. Geburtstag. Auch im Ruhestand gehört sein Leben der Herrenmode.

In edlem Zwirn aus Italien