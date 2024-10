Das war besonders schön, weil das Team seit Jahren an der eigenen Kerwe mal wieder zu Hause spielen durfte.

Die erste Herrenmannschaft von AN Dellfeld gewann am Samstag ihr Nachholspiel in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga gegen den Tabellenfünften TSV Schott Mainz 2 mit 5:3 (3236:3177 Punkte). Hochmotiviert und vor vielen Fans eröffneten Ralf Schmidt (559 Kegel) und AN-Sportwart Reiner Ahlheim (548) die Partie gegen Gunter Loth (497) und Jürgen Winter (505). Beide Dellfelder zeigten von Anfang an sehr guten Kegelsport, vor allem Schmidt. So konnten nach dem ersten Drittel ein Vorsprung von 105 Holz und beide Teampunkte eingefahren werden.

Das Dellfelder Mittelfeld bildeten Jürgen Sohns (529) und Jürgen Schlachter (549) gegen Kai Kraft (564) und Franc Perse (515). Sohns konnte gegen den stark aufspielenden Kai Kraft nicht mithalten und musste sein Duell abgeben. Anders Jürgen Schlachter. Nach den starken Trainingsleistungen der vergangenen Wochen spielte er souverän und sicher und gewann als einziger Dellfelder alle vier Sätze klar. Der nächste Mannschaftspunkt war damit eingefahren.

AN-Schlusspaar kommt solide über die Runden

Das Schlusspaar machte dann den Kerwesieg perfekt. Mit drei Mannschaftspunkten und einem knappen Vorsprung von 104 Kegeln lag der Vorteil bei Dellfeld. Roland Ziliox (527) und Michael Rieder (524) brachten die Partie gegen Claudio Lambri (557) und Bernd Brömme (539) über die Ziellinie. Rieder fand gut ins Spiel und entschied die ersten Sätze für sich. Teamkamerad Ziliox kam dagegen nicht gut rein, kämpfte sich aber im zweiten Satz wieder ran. Nach dem Wechsel war aber der Wurm drin: Rieder verlor knapp den dritten Satz und verpasste die Vorentscheidung. Auch Ziliox hatte das Nachsehen. Am Ende gaben beide ihren Mannschaftspunkt ab, nahmen aber dank solider Leistungen einen Vorsprung von 59 Zählern mit. Nach drei gespielten Begegnungen liegen die Dellfelder mit 4:2 Punkten in der Tabelle auf Rang drei, hinter dem 1. SKC Monsheim 2 und GH Ockenheim (je 6:2 Punkte).