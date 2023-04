Kurzfristiges Zittern war noch mal angesagt beim TTC Riedelberg in der Ersten Herren-Pfalzliga. Noch vor Wochen sah es so aus, als würde der TTC den Klassenverbleib ganz sicher schaffen. Die entscheidenden Partien, wie gegen den TTC Kreimbach-Kaulbach, den SV Mörsbach und auch den TTC Burrweiler wurden gewonnen. Am letzten Spieltag gab es dann aber eine 6:9-Niederlage gegen den bereits als Absteiger feststehenden VfL Duttweiler. So blieb dem TTV Neustadt die Möglichkeit, mit einem Kantersieg gegen den TTC Winnweiler nicht nur nach Punkten gleichzuziehen, sondern auch wegen der dann besseren Spieledifferenz am TTC Riedelberg vorbeizuziehen. Die Relegation wäre die Folge für die Riedelberger gewesen. Da Neustadt aber nur ein 8:8 erreichte, blieb Riedelberg doch noch direkt in der Klasse.