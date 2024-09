Es war der dritte souveräne Durchmarsch der zweiten Herrenmannschaft des Tennisclubs Weiß-Blau Zweibrücken hintereinander. Seit 2022 hat sich das Tennisteam von Spielführer Lenny Weinmann von der C- in die A-Klasse hochgearbeitet.

„Dass wir auch in der A-Klasse so klar durchmarschieren werden, konnte wir vor der Saison nicht unbedingt erwarten“, war Mats Sauer, der Vertreter von Spielführer Weinmann hinterher schon etwas überrascht. „Im nächsten Jahr in der Pfalzliga werden wir bei unseren Spielen sicher auf mehr Gegenwehr treffen. Da werden uns die Siege nicht so leicht fallen. Daher wird das Saisonziel dann auch in erster Linie der Klassenerhalt sein“, lautet Sauers Prognose.

Zum Erfolg in dieser Saison steuerte Sauer selbst vier Einzelsiege bei. Ebenfalls vier Einzelsiege feierten im Aufsteigerteam Simon Kauf und Gianluca Papa. Kias Maue und Spielführer Weinmann gewannen je drei Spiele. In die Tennissaison startete das Weiß-Blaue Team mit einem 5:1- Erfolg gegen den TC Rodalben 1. Es folgten vier souveräne 6:0-Siege gegen den FK Petersberg, die SG Queidersbach/Erfenbach 1, den TC Waldmohr und die SV TA Miesenbach 2. Nur im letzten Spiel bei der dritten Mannschaft des TC Weilerbach gaben die Aufsteiger aus Zweibrücken beim 4:2- Sieg zwei Punkte ab (ein Einzel und ein Doppel). Somit stand nach sechs klaren Siegen der Aufstieg in die Pfalzliga fest.