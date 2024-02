Die Polizei hat vier Personen zwischen 38 und 41 Jahren festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben und wurden in die JVA Neunkirchen gebracht. Die Polizei Neunkirchen hatte eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, die seit Dezember letzten Jahres verstärkt in der Innenstadt unterwegs war. Grund seien zahlreiche Beschwerden über Drogenkonsum an öffentlichen Plätzen gewesen. Am Donnerstag hat die Polizei die vier Personen, die schon mehrmals beim Handel mit Drogen gefasst worden seien, kontrolliert. „Hierbei konnten eine nicht geringe Menge Rauschmittel Heroin, Kokain und Haschisch und andere strafrechtlich relevante Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt werden“, so die Polizei. Bei den vier Personen handelt es sich um drei Deutsche und einen usbekischen Staatsangehörigen.