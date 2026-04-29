Die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Stadtmuseum“ soll auch Populär- und Jugendkultur zeigen. Neonfarbene Blazer und alte Konzerttickets können da auch groß rauskommen.

Eine ehemalige Rosenkönigin war schon da, hat Fotos und Zeitungsausschnitte bei Stadtmuseumsleiterin Aline Maldener abgegeben. Letztere sucht Ausstellungsstücke für eine besondere Schau zum 100. Geburtstag des Stadtmuseums, nämlich Zeitdokumente zu den Themen Rosenkönigin und Jugendkultur, „aber auch darüber hinaus“, so Maldener. Ende März hatte sie einen entsprechenden Appell an die Zweibrücker gerichtet. Einen Monat später kann sie erste Leihgaben sichten, etwa die von Annabella Schlimmer, einst Rosenkönigin Annabella I. „Sie will auch zwei Kleider aus ihrer Amtszeit zur Verfügung stellen“, freut sich die Museumsleiterin.

Auch zum Thema Jugendkultur wurden Maldener bereits interessante Stücke übergeben, etwa Brettspiele aus den 60er Jahren. „Öl für uns alle“, heißt ein Spiel von Ravensburger, in dem es um Erdölförderung geht. Das Prinzip ist simpel: Mitspieler kaufen Ölfelder, bohren nach Öl, lagern es in Tanks und befördern es per Tankschiff in die Welt. Schmidt Spiele brachte in den 50er Jahren das Spiel „Wir reisen mit Karl May durch die Wüste“ heraus, bei dem die Spieler sich durch die Wüste würfeln und dort Abenteuer erleben. Auch dieses Spiel wurde als Leihgabe vorbeigebracht, sehr zur Freude von Aline Maldener. „Das sagt viel aus zur Frage, wie Kinder und Jugendliche damals ihre Freizeit verbracht haben, über ihre populärkulturelle Sozialisation.“

Paulchen, Eulenspiegel und Karl May

Maldener liegen auch Ausgaben der Schülerzeitung „Eulenspiegel“ des früheren Herzog-Wolfgang-Gymnasiums aus den 60er Jahren vor, Fotos vom Zweibrücker Spielbus „Paulchen“, der bis in die 2000er Jahre unterwegs war, sowie mehrere Kassetten, darunter welche mit Musik von Richard Clayderman und Max Greger. Sehr glücklich wäre Maldener nach eigenen Worten, wenn ihr jemand selbstgemachte Mixtapes bringen würde. Hauptsächlich in den 80ern gehörte das Aufnehmen von Liedern aus dem Radio auf Kassette zum festen Bestandteil der Jugendkultur. Als Jugendlicher saß man zu dieser Zeit gefühlt ständig mit dem Kassettenrekorder vor dem Radio und wartete auf das Lieblingslied.

Maldener hofft auf weitere Zeugnisse Zweibrücker Jugendkulturen, von Schülerbewegungen über Punk- und Rockerszenen bis zu lokalen Disco-, Tanzschuppen- und Kneipen-Treffpunkten. „Fotos, Plakate, Konzerttickets, Festival-Shirts oder andere Kleidung und Accessoires aus bestimmten Jahrzehnten – alles gerne gesehen“, will die Museumsleiterin das 20. und 21. Jahrhundert in Zweibrücken näher beleuchten, mit Hilfe der Zweibrücker selbst. Wer noch eine original Schlaghose oder einen neonfarbenen Blazer mit Schulterpolstern hat, kann diese Schätze gerne bei Aline Maldener abgeben und über den persönlichen Bezug dazu erzählen. Für alle Exponate besteht natürlich Rückgabe-Garantie, wie Maldener versichert.

Sortieren, auswerten, Akzente setzen

Die Museumsleiterin ist offen für vieles, so auch für die Fechtabteilung der VTZ, die ebenfalls dieses Jahr 100 Jahre alt wird und für die Ausstellung Dokumente vorbeibrachte. Auch das habe sie sehr gefreut, sagt Maldener, zeige es doch, wie der Sport in den 1920er Jahren zu einer populären Freizeitaktivität wurde. Voraussichtlich werde es nicht alles in die Ausstellung schaffen, aber es gebe auch die langfristige Perspektive, dass einzelne Stücke Teil einer neuen Sammlung werden. Oft sei es eine Gratwanderung, was museumstauglich ist und was nicht. „Ich bin aktuell am Sortieren und Auswerten. Ich nehme vieles an und setze dann Akzente“, beschreibt Maldener ihr Vorgehen.

Dass Interesse besteht an der Zweibrücker Alltags-, Populär- und Jugendkultur, daran hat Maldener keinen Zweifel. Deshalb will sie diesem Teil der Stadtgeschichte auch einen Teil der Jubiläumsausstellung im November widmen.

Fundstücke abgeben

Wer ein potenzielles Ausstellungsstück abgeben will, kann das im Stadtarchiv in der Herzogstraße 13 tun, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, oder nach Absprache unter Telefon 06332 871384.