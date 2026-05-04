Ein großes Blütenfest haben die Hengstbacher Vereine am Maifeiertag wieder auf die Beine gestellt. Polizei und Rettungsdienste waren mehrfach im Einsatz.

Aaron Holaus, Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach, hatte vorm 98. Hengstbacher Blütenfest versprochen: „Frisch gezapftes Bier, leckeres Mittagessen, frischer Kuchen und Eis für die Kinder, es ist für jeden etwas dabei.“ Für die jüngsten Besucher wurde allerdings außer Eis, „Schnääges“ und Sandspielzeug nicht viel geboten. Eine Hüpfburg beispielsweise sei aus versicherungsrechtlichen Gründen schwierig, erläuterte Markus Wolf, Vorsitzender des Fördervereins Kultur Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Hengstbach. Doch auch so hatten Kinder und Erwachsene auf der Wiese oberhalb des DGH viel Spaß. Es war viel los bei der Traditionsveranstaltung.

Polizei und Rettungsdienst rücken aus

„Die größte Änderung zum Vorjahr ist, dass wir einen neuen Metzger haben. Georg Helbling hat ja aufgehört, hilft aber hinter der Theke wie jedes Jahr mit. Unsere Speisen kommen in diesem Jahr von der Metzgerei Grim“, erklärte Wolf. Das Blütenfest ist bekannt für seine Pfälzer Spezialitäten wie Saumagen, Leberknödel, Pfälzer Platte und Schwenker sowie die große Auswahl selbstgebackener Kuchen. Bis 2022 hatte der Gemischte Chor Hengstbach das Fest alleine gestemmt, seitdem sind der Förderverein Kultur Dorfgemeinschaftshaus, die Landfrauen und die Straußjugend mit an Bord. Die vier Vereine teilen sich den Gewinn des Festes.

Rund um das Fest kam es zu mehreren Einsätzen von Polizei und Rettungsdiensten. Auf dem Festplatz blieb es ruhig, obwohl am Nachmittag etliche Besucher, vor allem Fußgruppen, auf den Festplatz strömten, die bereits bei der Ankunft sichtlich alkoholisiert waren. Am späteren Nachmittag rasten zwei Streifenwagen mit Sondersignal durch Mittelbach Richtung Hengstbach. Dort hatten laut Holaus und Winfried Schwarz, Vorsitzender des Gemischten Chores, unterhalb und außerhalb des Festplatzes zwei Gruppen eine Schlägerei begonnen, die von den Beamten beendet wurde. In der Altheimer Straße in Mittelbach ist ein junger Mann mit schwerer Alkoholvergiftung auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Der Rettungsdienst brachte den zeitweise nicht mehr ansprechbaren Mann in ein Krankenhaus.