Platz neun mit dem Team, Platz 26 in der Einzelwertung: Das ist das Ergebnis der Pirmasenserin Sophie-Charlott Hempel bei den US-College-Meisterschaften vergangene Woche in Michigan.

Schon die Qualifikation des Texas-A&M-Commerce-Teams für die nationale Endrunde war allerdings eine Riesen-Überraschung und wurde nur äußerst knapp erreicht. Hempel, 2019 mit dem Ersten Golfclub Westpfalz in die Zweite Damen-Bundesliga aufgestiegen, spielte eine starke College-Saison, hatte bei der Endrunde aber einen schwachen ersten Tag. Sie benötigte für den Par-72-Kurs 86 Schläge. An elf Löchern blieb die Hitscherhof-Golferin dabei über der Platzvorgabe.

Danach konnte sich Hempel, 2015 Siebte der deutschen Jugendmeisterschaft, aber erheblich steigern. Auf ihrer zweiten Runde gelang ihr mit 71 Schlägen das beste Ergebnis ihrer Mannschaft. Die dritte Runde begann sie gut, blieb an den Löchern vier bis sechs jeweils einen Schlag unter Par. Letztlich lag sie aber mit 74 Schlägen zwei über Par, war jedoch trotzdem die Beste des fünfköpfigen Teams der Texas-A&M-Commerce.

So kam Hempel mit insgesamt 231 Schlägen in der Einzelwertung auf Rang 26 unter 72 Golferinnen. Hätte Hempel, die 2017 ihr Abitur am Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasium machte, auch am ersten Tag ihre gute Form abgerufen, wäre für sie (wie zuvor schon achtmal in dieser Saison) sogar wieder eine Top-10-Platzierung möglich gewesen. Mit dem Team reichte es zu Platz neun unter zwölf teilnehmenden Mannschaften.