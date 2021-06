An der Spitze des CDU-Ortsverbandes Hornbachtal wird es einen Wechsel geben. Helmut Weiske wird bei der Wahl am Mittwoch nicht mehr antreten.

„Ich bin im 76. Lebensjahr, irgendwann muss die Geschichte enden“, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Weiske, der erster Beigeordneter Hornbachs und damit Stellvertreter des Bürgermeisters ist, übt das Amt „bestimmt schon über 20 Jahre“ aus. „Ich will den Vorsitz aus Altersgründen abgeben und das Ganze in jüngere Hände geben“, sagte er.

Dass er aufhören werde, habe er dem Gemeindeverbandsvorsitzenden Björn Bernhard mitgeteilt. „Ich gehe davon aus, dass er mit den Leuten gesprochen hat“, bemerkte er. Weiske sagte, er selbst habe wegen seiner Nachfolge „mit niemandem gesprochen“. Er gehe davon aus, dass sich aus den Reihen der Mitglieder ein neuer Vorsitzender finden werde.

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahl, in deren Rahmen der CDU-Bundestagskandidat Florian Bilic sprechen wird, beginnt am Mittwoch um 19 Uhr in der Hornbacher Pirminiushalle.