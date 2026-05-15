Eine Person hat Jannis Weber aus Riesweiler beim Abiturpreis im Leistungskurs Sport besonders angespornt. Wo der junge Mann in Zukunft kickt und was er beruflich vorhat.

Die Verleihung des Preises für das beste Sportabitur kam bei der Abiturfeier des Helmholtz-Gymnasiums (HHG) zwar überraschend. Und doch war es für Jannis Weber so was wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. „Ich wusste eigentlich schon zu Beginn der Oberstufe im Leistungskurs Sport: Den Coubertin-Preis will ich gewinnen, das wäre schön“, sagt der 18-Jährige aus dem saarländischen Riesweiler, einem Ortsteil von Blieskastel-Brenschelbach. Er hatte schon früh auch mal genauer geschaut, wer den Preis in der Vergangenheit mal gewonnen hatte.

Im Sport-Leistungskurs (seine beiden anderen waren Englisch und Physik) entspann sich für den Fußballer auf dem Weg dahin dann aber ein besonderer Wettkampf. Denn die schärfste Konkurrentin im sich nach und nach von 15, 16 auf acht Schüler ausdünnenden Kurs war ausgerechnet seine Freundin. Und Paula Legner ist nicht irgendeine Sportlerin: Sie ist amtierende deutsche Stabhochsprung-Meisterin der U20-Klasse. Und wer weiß, wo sie im vergangenen Sommer bei der U20-EM in Finnland gelandet wäre, wenn die Fluglinie nicht ihre Stäbe verschlampt hätte.

Harte Konkurrenz um die Coubertin-Medaille

Harte Konkurrenz für Jannis Weber also. „Ja, wir haben uns einen kleinen Wettkampf über den ganzen Kurs und um den Preis geliefert. Das hat mich angespornt“, bestätigt Weber schmunzelnd. „Vielleicht war ich insgesamt ein bisschen breiter aufgestellt“, sagt der 1,91 Meter große und 83 Kilogramm schwere Weber zu den vier Schulhalbjahren mit Leichtathletik, Turnen, Schwimmen sowie Volleyball und Fußball. Wobei: Im Schwimmen musste auch er richtig was tun, gibt er zu. „Ich habe vor der Halbjahresprüfung zweimal pro Woche im Badeparadies trainiert. Da durften wir vom Leistungskurs kostenlos rein“, sagt er dazu, warum es für ihn gar keine Frage war, in Zweibrücken seine Bahnen zu ziehen.

So selbstverständlich war das nicht, denn Riesweiler liegt verkehrstechnisch nicht um die Ecke. „Früher haben meine Mitschüler auch oft nachgefragt, ob ich aus Rimschweiler oder Rieschweiler komme“, berichtet er lachend. Um 6.30 Uhr fuhr morgens sein Bus, eine halbe Stunde vor Schulbeginn war er da. Und zu Beginn seiner Schulzeit am Helmholtz ab der fünften Klasse wurde es nach der Ganztagsschule auch mal ganz spät. „Da bin ich oft morgens im Dunkeln aus dem Haus und abends erst im Dunkeln wieder zurückgekommen“, erzählt er. Aber dass er in Zweibrücken Abitur machen sollte und wollte, war klar. „Meine Mama Nina hat ja auch schon am Helmholtz-Gymnasium Abitur gemacht“, sagt er. Seinen Roller („Den brauchst du, wenn du in Riesweiler mobil sein willst“) hat er für den Schulweg von dem Ort, wo er mit Mama, Papa Matthias, Bruder Henri und Hündin Elli lebt, aber nicht benutzt. „Seit ich mit 18 Jahren dann mein eigenes Auto hatte, war es deutlich leichter“, sagt er.

Zweites A-Jugend-Jahr übersprungen

In seiner Schulzeit war er früh mal zwei Jahre Klassensprecher, kickte immer bei „Jugend trainiert für Olympia“ mit und bot mit seinem Leistungskurs-Lehrer Mirko Welzel an den Thementagen einen fünftägigen Fußballkurs an. Kein Wunder, diesem Sport hat er sich schon lange verschrieben, war auch schon zwei Jahre Betreuer beim C-Jugend-Team seines Vereins FSG Paar Altheim, in dem sein jüngerer Bruder mitspielte.

Spielte eine prima erste Herren-Runde für die FSG Parr Altheim: Jannis Weber. Foto: Sportfotografie Rostam/Oho

In seinem Klub übersprang der 18-Jährige sogar das letzte A-Jugend-Jahr, fand schnell Anschluss im Herrenbereich. Gerade hat er sein erstes Jahr in der Landesliga Ost hinter sich. Er spielte immer von Beginn an, schoss 14 Tore und liegt mit dem Team jetzt auf Platz sieben. „Als Sechser, aber noch lieber als Achter im Mittelfeld, weil ich gerne offensiver bin“, sagt Weber. Im Winter flatterten dann Angebote ins Haus, jetzt im Sommer wechselt er zur zwei Klassen höher spielenden DJK Ballweiler in die Saarlandliga. „Als junger Spieler brauche ich Spielzeit, Ende Juni geht es mit der Vorbereitung los“, sagt er.

Er will Wirtschaftsingenieur werden

Und sonst? „Jetzt arbeite ich ab 1. Juni erst mal 25 Stunden pro Woche bei Nike im Outlet. Und ab Oktober möchte ich gerne Wirtschaftsingenieurwesen studieren, am liebsten dual in Saarbrücken oder Kaiserslautern“, sagt er zu seinen beruflichen Plänen. Die passende Firma dazu hat er noch nicht gefunden, für ihn sei dieser Studiengang aber eine gute Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, statt einfach nur BWL zu studieren. „In der elften Klasse habe ich mal einen Vortrag einer Lehrerin dazu gehört. Ich wusste schon früh, dass es für mich mal in diese Richtung gehen soll“, erinnert er sich.