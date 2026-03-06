Das Tischtennisteam des Helmholtz-Gymnasiums Zweibrücken hat den Regionalentscheid in der Wettkampfklasse 4 souverän für sich entschieden.

Die von Lehrer Marco Hartmann betreute Mannschaft in der Besetzung Lian Butz, Emma Lang, Anton Lang, Hannes Göke und Oskar Lange hatte sich vor dem Regionalentscheid zwar einiges ausgerechnet, aber die Souveränität des Auftritts überraschte dann doch. Sowohl gegen das Private Bischöfliche Willigis-Gymnasium aus Mainz (5:2) als auch gegen das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium aus Dahn (5:1) hatte das Viererteam mit Ersatzspieler keine Probleme, das Turnier souverän für sich zu entscheiden. Die Mainzer sicherten sich durch ein 5:2 gegen Dahn den zweiten Platz.

Mit diesem Erfolg hat sich der Tischtennis-Nachwuchs des Helmholtz-Gymnasiums für den Landesentscheid qualifiziert. Dieser wird am 14. April ausgetragen.