In der Nachbarschaft der Niederauerbach-Kaserne dürfte es demnächst etwas lauter werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Bundeswehr vom 9. bis 13. November eine Übung mit Nachtausbildung am Zweibrücker Standort durchführen. Dabei werden auch vier Hubschrauber im Einsatz sein. Während des Übungszeitraums werde es täglich zu jeweils zwei An- und Abflügen in der Niederauerbach-Kaserne kommen, teilte die Stadt mit.