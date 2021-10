Bezirkskantor Helge Schulz hat einen neuen Komponisten für Zweibrücken entdeckt: den 40-jährigen Norweger Kim André Arnesen. Sein klangschönes Requiem führt er mit einem Projektchor am Samstag in der Alexanderskirche auf.

Ein etwa 30-köpfiger Projektchor aus dem Zweibrücker Raum, der sich eigens für diese eine Aufführung zusammenfand, sowie die Solistinnen Franziska Kruft und Alina Schrems sowie ein Orchester (Vorwiegend Saarländer: Trompete, Percussion, Streicher) führen unter Leitung von Bezirkskantor Helge Schulz am Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr, in der Zweibrücker Alexanderskirche das etwa 50-minütige „Requiem“ von Kim André Arnesen auf.

Es gibt Aufnahmen von Arnesen-Werken auf Youtube, die klingen wunderschön. Man fragt sich, wieso er noch nicht bekannt ist ...

Bei Youtube finden Sie zwei Aufnahmen von Arnesen-Werken, ich glaube, aus Mutterstadt mit einem Chor der katholischen Kirche. Bei einem Komponisten braucht es einfach ein paar Jahre.

Wie sind Sie auf Arnesen aufmerksam geworden?

Durch Zufall. Wir waren letztes Jahr im Urlaub im Schwarzwald und haben Freunde besucht. Da lief Musik aus dem Lautsprecher – die haben ein Streaming-Abo für Chormusik - und meine Frau glaubte, das sei Musik von Morten Lauridsen, von dem wie schon einmal etwas aufgeführt hatten. Da sagte man uns, es sei Arnesen. Da bin ich neugierig geworden. Und als der Kultursommer Rheinland-Pfalz sein Thema „Nordlichter“ um ein Jahr verschoben hatte, habe ich gedacht, da könnte man auf dem Zug aufspringen. Ich habe mir ein paar Arnesen-Werke angehört, auch das „Magnifikat“, das ich ein bisschen langweilig fand und beim „Requiem“ dachte ich: Das ist es.

Was gefällt Ihnen an der Musik von Arnesen?

Sie ist nicht so, dass sie Menschen, die traditionelle Hörgewohnheiten haben, abstößt. Sie ist klangschön, sie ist tröstlich, dem Geist des Requiems entsprechend. Es sind dramatische Teile drin, das macht den Reiz aus, aber auch sehr innige Passagen – etwas, was den Menschen gut tut.

Sie müssen berücksichtigen, ob sich das Werk mit Ihrem Chor einstudieren lässt ...

Ein Projektchor ist immer ein Risiko. Wer macht mit? Bei Projektchören muss man mit der Hoffnung arbeiten. Die Sänger kommen aus Zweibrücken, Einöd, Limbach, aus dem Saarland, aus der Region im weiteren Sinn.

Wie finden sie die Sänger?

Ich habe eine Adressdatei und schreibe die Leute an, die schon einmal bei einem Projektchor mitgemacht haben. Manche schreiben mir sofort, andere kommen dann zu den Proben. Das größte Problem diesmal waren die Noten. Ich habe das Material in den USA bestellt – Arnesen hat die Vermarktung dieses Werkes an einen amerikanischen Verlag gegeben – das kam ziemlich schnell. Und im Februar habe ich die Chorauszüge bestellt – und das dauerte und dauerte. Da hat mir eine Englischlehrerin geholfen, dem Verlag zu schreiben. Der war so freundlich und bot eine Kopiererlaubnis an. Mit den Kopien haben wir monatelang gearbeitet, bis im September endlich die Originalnoten angekommen sind. Ich war auch Musikhaus Müller, weil ich die örtlichen Läden unterstützen will, aber Herr Müller sagte, es sei besser, die Noten woanders zu bestellen, in Deutschland seien sie schwer zu bekommen. Vielleicht ist auch das ein Grund, dass Arnesen hier noch nicht angekommen ist.

In der Chormusik gibt es immer wieder Komponisten, die entdeckt werden und in Mode kommen. Vor ein paar Jahren es John Rutter – plötzlich haben viele Chöre Rutter gesungen, vielleicht geht es mit Arnesen jetzt auch so ...

Als ich Lunte gerochen habe, habe ich das einer Kollegin in Kaiserslautern mitgeteilt, weil ich dachte, das wäre etwas: von der Größe der Instrumentalbesetzung nicht zu aufwendig, denn man muss auch den finanziellen Aspekt sehen.

Wie haben Sie ihr Instrumentalensemble gefunden? Das Zweibrücker Kammerorchester könnte so etwas nicht spielen?

Nein, da gehört schon mehr dazu. Für die Streicher habe ich einen Kollegen in Kaiserslautern, der organisiert. Doch diesmal können seine Kollegen fast alle nicht. Er hat das dann an eine sehr gute Geigerin in Saarbrücken delegiert – die auch nicht kann, aber sie hat die Organisation übernommen, Leute besorgt und die Noten verteilt. Den Rest der Musiker habe ich über die Musikhochschule Saarbrücken engagiert. Dort habe ich habe den Schlagzeugprofessor kontaktiert. Auch den Trompeter habe ich über die Hochschule gefunden.

Da ist ja ein Riesenaufwand, den Sie da treiben ...

Das ist aber normal. Allerdings war der Aufwand diesmal wirklich größer als sonst. Man muss ja Corona-Bedingungen einhalten, beim Kartenverkauf, beim Einlass – die außermusikalischen Dinge, die man beachten muss, gibt es so nur in der Kirche. Wenn ich das einem Kapellmeister erzähle, würde er mir den Piepmatz zeigen.

Haben Sie genug Sänger, genug Männer?

Krank werden sollte niemand bei fünf Tenören und vier Bässen. Im Vergleich zu 15 Sopranen ist es wenig, aber ausreichend.

Nehmen Sie das Konzert auf?

Das weiß ich noch nicht. Da muss ich einen Musiker fragen, der Kontakt hat zu Leuten, die das können.

Karten

Karten für zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro, gibt es beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, bei ticket-regional-de und eventuell noch an der Abendkasse. 150 Zuhörer dürfen kommen. Es gilt 3G.