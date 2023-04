Einsatzkräfte haben am Dienstagabend in Völklingen bei Saarbrücken einen Toten aus der Saar geborgen. Zwei Passanten hatten den leblosen Mann bäuchlings im Wasser treiben sehen. Sie alarmierten Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr. 43 Helfer rückten mit sieben Fahrzeugen aus und ließen zwei Boote zu Wasser. Zwei Schwimmer der Feuerwehr holten den Mann mit einem Motorboot aus der Saar. Der Unbekannte muss schon vor längerer Zeit verstorben sein; die Leiche ist bereits teilweise verwest. Die Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Bisher sind die Identität des Mannes und die Todesursache nicht geklärt. Geprüft wird, ob es einen Zusammenhang zu einem Vorfall vor knapp zwei Wochen gibt: Damals hatten Augenzeugen beobachtet, wie eine Person zwischen Saarbrücken und Völklingen in die Saar stürzte und verschwand. Später konnten nur noch Teile der Bekleidung gefunden werden.