Eine 59 Jahre alte gebürtige Kaiserslauterin wurde am Donnerstag von der 5. Strafkammer des Landgerichts Saarbrücken vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Die ehemalige Beamtin hatte in der Vergangenheit für den Betreiber der im Aufbau befindlichen Himmelsberg Fachklinik, Helexier, gesprochen. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte ihr Betrug im großen Stil vorgeworfen. Sie soll, wie berichtet, von 15. Dezember 2015 bis 8. Januar 2016 an einen Geschädigten Aktienanteile für 550.000 Schweizer Franken verkauft haben. Wie eine Sprecherin des Landgerichts erklärte, war die Sache jedoch schnell vom Tisch, weil es unklar geblieben ist, ob die Geldübergabe tatsächlich stattgefunden hat. Entsprechende Belege blieb der Geschädigte schuldig. Daher seien Zweifel der Kammer zugunsten der Angeklagten durchgeschlagen. Die Freigesprochene hat nach eigener Auskunft nun selbst Strafanzeige gegen die sie belastenden Zeugen gestellt.