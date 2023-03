Der Zwangsversteigerungsvermerk beim Amtsgericht für das ehemalige Evangelische Krankenhaus besteht nach wie vor. Das teilte Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage mit. Die Stadt hatte die Zwangsversteigerung beantragt, weil der Gebäude-Eigentümer, die Firma Helexier, der Stadt eine Geldsumme im hohen fünfstelligen Bereich für verschiedene Gebühren und Steuern schuldet. Weil sie Brandschutzauflagen nicht erfüllt hat, drohte die Stadt der Firma Helexier mit Schließung. Inzwischen, so John, seien einige baurechtliche Auflagen erfüllt worden, andere nicht. Derzeit liefen noch Fristen, Helexier sei noch etwas Zeit eingeräumt worden. Geschäftsführer Alexander Jüllig sagte auf Anfrage, der Vertrag mit dem Dienstleister der Brandmeldeanlage bleibe entgegen ursprünglicher Pläne nun doch bestehen. Die Himmelsberg Fachklinik GmbH hat ihre Geschäftsadresse laut Handelsregister von der Oberen Himmelsbergstraße in Zweibrücken nach Heltersberg verlegt. Lisa Jüllig ist als Geschäftsführerin ausgeschieden. Die Himmelsberg Fachklinik GmbH steht unter vorläufiger Insolvenz wegen ausstehender Sozialversicherungsbeiträge. Helexier versucht, das Gebäude zu verkaufen, was laut Amtsgericht möglich ist, wenn die Gläubiger einverstanden sind.