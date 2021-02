Die Firma Helexier hat keine Konzession zum Betreiben einer Privatklinik im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus. Das hat die Stadt auf Anfrage bestätigt. Wie am Mittwoch berichtet, wurden bereits Patienten stationär aufgenommen und kurz darauf wegen der fehlenden Konzession wieder entlassen.

Laut Stadt wollte Helexier am 16. November ein Gewerbe beim Ordnungsamt anmelden. Die Stadt habe der Geschäftsführung daraufhin mitgeteilt, dass das nicht reicht, sondern für einen Klinikbetrieb eine Genehmigung nach Paragraf 30 der Gewerbeordnung, Privatkrankenanstalten betreffend, erforderlich ist. Ein solcher Antrag sei am 11. Januar eingereicht worden, jedoch ohne die dazu benötigten vollständigen Unterlagen. Laut Stadt sind dies unter anderem Nachweise und Bescheinigungen des Finanzamtes, des Gesundheitsamtes und medizinischer Art. „Stand heute liegen diese noch nicht vor“, so Stadtsprecher Thilo Huble am Mittwoch.

Baurechtlich ist es laut Stadt so, dass der Brandschutz gewährleistet ist, „so weit die Nutzung der aktuell bestandskräftigen Baugenehmigung entspricht“, also die nur die Bereiche benutzt werden, die von der letzten Baugenehmigung abgedeckt sind. Aktuell lägen der Bauaufsicht keine Informationen vor, dass weitere Bereiche genutzt werden.

Obgleich die „Himmelsberg Fachklinik“ der Firma Helexier mit Firmenadressen in Heltersberg, Luxemburg und Dubai keine Konzession hat, wirbt sie bereits für die Einrichtung und bietet Termine an.