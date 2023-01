Die Firma Helexier hat die Forderungen der Stadt noch nicht beglichen. Das teilte Stadtsprecher Jens John auf Anfrage mit. Ein Gutachterausschuss sei immer noch dabei, den Wert des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses zu ermitteln.

Es könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Gutachter zu einem Ergebnis kommen, so John. Die Stadt hat im Juni vergangenen Jahres die Zwangsversteigerung des früheren Klinikgebäudes, das Helexier gekauft hat, beantragt. Amtsgerichtssprecher Klaus Biehl sagte, die Firma Helexier schulde der Stadt Geld, einen „deutlich vierstelligen Betrag“. Der Rechtspfleger des Amtsgerichts habe deshalb ein Gutachten zur Wertermittlung des Gebäudes in Auftrag gegeben. Laut Biehl würde das Verfahren der Zwangsversteigerung sofort eingestellt, wenn die Forderungen beglichen würden.

Am Morgen Stromausfall

Im Helexier-Gebäude gab es am Donnerstagmorgen einen Stromausfall, wie im Haus Tätige auf Anfrage bestätigten. Am Nachmittag sei der Strom aber wieder da gewesen, so dass etwa das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das Räume am Himmelsberg gemietet hat und am Morgen Patienten nach Hause schicken musste, diese später doch noch behandeln konnte.

Das bei Facebook aufgekommene Gerücht, dass es in dem Gebäude seit Weihnachten keinen Strom gebe, bestätigte sich nicht.