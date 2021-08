Eine Open-Air-Buchpremiere auf der Rennbahn in Saarbrücken-Güdingen bietet der Homburger Fantasy-Autor Markus Heitz am Freitag.

Heitz liest aus „Die Rückkehr der Zwerge I + II“, dem sechsten Band der 2003 gestarteten Buchreihe. Er knüpft an die fünf Vorgängerbände an, hat aber ein eigenständigen Szenario, so dass man auch mit dem neuen Band in Heitz’ Zwergenwelt einsteigen kann. Im Zuge der „Herr der Ringe“-Filmtrilogie schafften es „Die Zwerge“ an die Spitze der Fantasy-Charts, denn Zwerge, die tapfere Schmiede und Kämpfer sind und nicht immer nett, waren etwas Neues. 2004 kam der zweite Band, 2015 der bislang letzte, fünfte Band. 2,5 Millionen Zwergebücher hat Heitz inzwischen verkauft. Die Lesung auf der Saarbrücker Rennbahn beginnt um 19.30 Uhr. Karten für die überdachte Tribüne kosten zwölf Euro (15 Euro an der Abendkasse), und neun Euro (15 Euro an der Abendkasse) für die Klappstühle auf der Picknickwiese. Tickets gibt es nur bei der Buchhandlung Drachenwinkel in Dillingen, Telefon 06831/5053081. E-Mail: tickets@drachenwinkel.de, Whatsapp: 0177-1950316. Die neuen Zwergenbücher erscheinen am 1. September und 1. November bei Knaur.