Als langjähriger Amtsarzt hat sich Heinz-Ulrich Koch um die Südwestpfalz verdient gemacht. Und nicht zuletzt auch für Zweibrücken, das ihm nun die Stadtehrenplakette verlieh.

„Ich bin’s ja gar nicht gewohnt, dass man für das, was man tut, geehrt wird“, bekannte Dr. Heinz-Ulrich Koch, als er am Dienstagabend mit der Zweibrücker Stadtplakette in Bronze ausgezeichnet wurde. Bis zu seiner Pensionierung war der heute 66-Jährige 23 Jahre lang als Amtsarzt für den Landkreis Südwestpfalz und für Zweibrücken tätig. Der Rat der Rosenstadt hat die Ehrung für den Mediziner beschlossen, der sich um Zweibrücken und auch um den Kreis in herausragender Weise verdient gemacht habe.

Den Blumenstrauß reicht er sofort weiter

Gegen Ende seiner Dienstzeit als Amtsarzt musste Koch seine Spezial-Expertise aus ausgebildeter Seuchenhygieniker voll in die Waagschale werfen. „Aber nicht nur in der Corona-Pandemie sind wir dank Uli Koch gut durch jede Krise gekommen“, lobte der Zweibrücker Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza. Mit seiner ruhigen und ergebnisorientierten Art verdiente sich der Amtsarzt Anerkennung. „Sein Wort hatte auf medizinischem Fachgebiet stets Gewicht“, erinnerte der OB etwa an das Jahr 2015: Damals habe Heinz-Ulrich Koch in der Flüchtlingsunterkunft am Flughafen eine „inoffizielle Außenstelle des Gesundheitsamts“ aus dem Boden gestampft und mit entschlossenen Hygienemaßnahmen dafür gesorgt, dass „alles fast ganz ohne Infektionen abgelaufen ist, obwohl dort 3000 Menschen dicht an dicht zusammen leben mussten“, so Wosnitza.

Ein Schlückchen Sekt zur Feier des Tages. Foto: Gerhard Müller

Den Blumenstrauß, den der Oberbürgermeister dem Geehrten am Dienstag zusätzlich zu Medaille und Urkunde in die Hand drückte, reichte Heinz-Ulrich Koch sogleich an Gabi Hussong weiter, die ihn all die Jahre als „rechte und linke Hand“ im Gesundheitsamt maßgeblich unterstützt habe. Zudem nannte Koch beispielhaft die Gesundheitsaufseherin Jeanette Lahm, DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager und die Verantwortlichen im Nardini-Klinikum, ohne die er allein als Amtsarzt nur wenig hätte ausrichten können. „Und was wäre damals die Flüchtlings-Gesundheitsversorgung ohne den Einsatz der niedergelassenen Ärzte gewesen?“