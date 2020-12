Was wäre Weihnachten ohne die Heiligabend-Folge „Alle Jahre wieder“ der lustigen TV-Serie „Familie Heinz Becker“ („Wo is die Chrischtbaamspitz?“)? Und was wäre das Saarland ohne den Titelhelden? Die Comedy-Figur Heinz Becker, seit gut 40 Jahren verkörpert von Gerd Dudenhöffer aus Bexbach, ist längst so tief in die kollektive saarländische DNA eingesickert wie Lyoner, Schwenkergrill und Ur-Pils. Auf Kleinkunstbühnen – jedoch seit Jahren nicht mehr im Saarland selbst – gibt die knorzig-grummelige Kunstfigur „Heinz Becker“ vor einer treuen Fangemeinde den stets kleinkariert „dummschwätzenden“ Spießbürger. 2017 fanden einige unverzichtbare Elemente von Dudenhöffers Bühnenbekleidung – Batschkapp, Schaffschuh’, kariertes Hemd mit Hosenträgern – Eingang in die Sonderausstellung „Prominente Menschen im Saarland“ im Historischen Museum Saar am Saarbrücker Schlossplatz. Dort gab es diese Textilien direkt neben dem Kleid zu bewundern, das Nicole („Ein bisschen Frieden“) bei ihrem Sieg beim Grand Prix Eurovision getragen hatte. Und direkt neben einem Astronautenanzug des St. Wendeler Weltraumfahrers Matthias Maurer. Jetzt hat Gerd Dudenhöffer seine Bühnen-Accessoires dem Historischen Museum Saar endgültig geschenkt. Dieses hat Batschkapp, Hosenträger & Co dankend in seine ständige Sammlung aufgenommen. Kumm, geh fort!