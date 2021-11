Heinrich Schmahl ist tot. Der langjährige Geschäftsführer des Pfälzischen Rennvereins Zweibrücken ist am Sonntag im Alter von 85 Jahren gestorben. „Henner“ Schmahl bildete als Geschäftsführer und Schatzmeister ein kongeniales Gespann mit dem langjährigen Rennvereins-Präsidenten Hans Otto Streuber. In ihrer Amtszeit wurde etwa das Funktionsgebäude hinter der Tribüne an der Rennweise gebaut.

Der Auersmacherer war von 1976 bis 1993 Besitzer und Trainer von Rennpferden, dem Pfälzischen Rennverein gehörte er seit 1977 an. 1996 übernahm er die Geschäftsführung, ab 1997 war er zusätzlich Schatzmeister. Diese Ämter übte er bis 2019 aus. Als ihn der Zentralverband des deutschen Galoppsports, das damalige Direktorium für Vollblutzucht und Rennen, 2016 mit der goldenen Ehrennadel würdigte, zollte Streuber dem lang Gedienten ein großes Lob: „Sie haben den Verein in solide finanzielle Verhältnisse geführt“, sagte er. Schmahl sei der Außenminister des Vereins gewesen, der in der Stadt und bei den Sponsoren präsent gewesen sei. 2019 zeichnete der Verband Südwestdeutscher Rennvereine seinen langjährigen Kassenprüfer mit dem goldenen Ehrenabzeichen aus.

Schmahl, der in seinem Berufsleben im Direktorium der saarländischen Landwirtschaftskammer arbeitete, war bei vielen Renntagen, die er mit stoischer Ruhe organisierte, der Fels in der Brandung. Da schien er überall auf der Rennwiese gleichzeitig zu sein. Und dann übernachtete er sogar in seinem Wohnmobil im Schatten der Tribüne.