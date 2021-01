Eine CD mit Mundartgedichten von Heinrich Kraus hat die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern herausgebracht. Der pfälzische Schriftsteller, 1932 in St. Ingbert geboren und 2015 in Bruchmühlbach-Miesau gestorben, schrieb viele Jahrzehnte lang, Tausende von Gedichten, viele in Mundart, denn der Erhalt der Mundart war ihm ein wichtiges Anliegen. 2017 erhielt die Pfalzbibliothek den literarischen Nachlass von Heinrich Kraus. Die CD (86 Minuten) bietet eine Auswahl seiner Mundartgedichte, gelesen von Dirk Walter, und einen einführenden Text von Günter Scholdt (Universität des Saarlandes). Erhältlich ist sie für zehn Euro bei bv-pfalz.de/shop.