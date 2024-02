Heinrich Del Core kommt am 9. März mit seinem Comedy-Programm „Glück g’habt“ nach Zweibrücken in die Schulturnhalle Mittelbach-Hengstbach.

Der schwäbische Halbitaliener (62), Markenzeichen: rote Schuhe und Blümchenhemd, hat in seinem Alltag etliche Situationen ausgemacht, bei denen er reichlich Glück hat. So hört er sich nachts nicht selbst beim Schnarchen. Auch will er erläutern, was es mit der Einverständniserklärung beim Sex in Schweden auf sich hat.

Er weiß auch, dass es Aussprache-Analogien zwischen dem Pfälzischen und dem Schwäbischen gibt, denn er trat schon mehrfach in Neustadt auf, aber eben noch nicht in der Westpfalz. Comedian Core nimmt die Skurrilitäten des Alltags auf Korn, vor allem die Missverständnisse zwischen Ehepartnern. Ein Beispiel: Im Hofladen sieht er ein Ehepaar, sie sucht sich erst mal fünf Käsesorten aus, bevor sie ihm gestattet, eine einzige auszuwählen, doch als er seinen Wahlnusskäse hat, sagt sie gleich: „Der schmeckt mir nicht.“

Fabulieren und philosophieren

Ein Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz strömt auf die Zuhörer ein – in der Polizeikontrolle, beim Saunabesuch, beim Bahnfahrern und der Darmspiegelung. Del Core fabuliert, philosophiert und nimmt sich und sein Publikum mit Stil und Anstand aufs Korn. Er beschreibt selbst einfachste Alltagssituationen detailgetreu und trifft damit den Nerv des Publikums, so dass sich jeder darin wiederfindet und aus dem Lachen kaum wieder herauskommt.

Heinrich Del Core wurde 1961 als Sohn eines italienischen Gastarbeiters und einer Schwäbin in Rottweil geboren. Nach der mittleren Reife machte er eine Zahntechnikerlehre. Erst mit 34 Jahren begann er mit Comedy-Zauberei und erfand die Figur des Comedy-Zauberers Heini Oechsle. Daraus wurde schnell Standup-Comedy und Kabarett.

Zahlreiche Kleinkunstpreise

Zu seinen 13 Auszeichnungen gehörten der ostfriesische Kleinkunstpreis, der Rahdener Spargel, der Paulaner Solo, die Tuttlinger Krähe und der baden-württembergische Kleinkunstpreis, zuletzt, 2020, bekam er den Ehrenpreis des Comedy Festivals in Freudenstadt.

Info

Karten gibt es bei Gabriele Beckmann, Telefon 06332 15272 oder 0172 6542237.