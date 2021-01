Wie schon das Freiburg-Spiel am Dienstag dieser Woche wurde nun auch die Regionalliga-Partie des FC Homburg am Samstag, 16. Januar, gegen die Offenbacher Kickers abgesagt. Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes. Eine Platzkommission hat am Freitagmorgen, 15. Januar, den Rasen im Homburger Waldstadion begutachtet. Weitere Schneefälle sowie der nächtliche Frost hätten im Lauf der Woche die Situation verschlechtert. Als neuer Termin für das Heimspiel gegen Offenbach wurde Mittwoch, 10. Februar, genannt.