Das Ausschauhalten der 150 Mitarbeiter des Zulieferers der Automobilindustrie, QTEC Solution, hat seit vorige Woche ein Ende: Die „Untermieter“, gut 100 Mehlschwalben, sind eingeflogen und haben gleich mit der Brut begonnen.

Seit 2021 trägt der Montagebetrieb am Mailänder Ring die Plakette des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland, „Schwalbenfreundliches Haus“. Sie zeichnet Gastgeber der nach Bundesnaturschutzgesetz geschützten, in ihren Vorkommen bedrohten Art, aus. Die aus Lehm gebauten Kugelnester der gut handgroßen Schwalben dürfen nicht entfernt, die Vögel nicht vertrieben werden. Sie sind eine Art Bio-Marker. Da wo sie für Nachwuchs sorgen, ist die Natur weitestgehend in Ordnung, finden sie genügend Insekten als Nahrung, Wasser und Lehm für den Nestbau. „Sie haben sich vor vier Jahren unter einem Wellendach unseres Neubaus eingenistet, hoch und sicher. Wir haben dann aus Profilen aus unserer Produktion sogenannte Schwalbenbretter eingezogen, zum Schutz der Nester und auch vor Herabfallendem“, erzählt QTEC-Chef Holger Woitowitz.

Für die wegen ihres weißen Bauchs und Bürzels Mehlschwalben genannten schnellen Flieger scheint das zu passen. Die Kolonie hat sich vergrößert, 80 Nester wurden in den Tagen von den standorttreuen Vögeln, neue und wiedergefundenen Paaren, bezogen. Von an- und abfahrenden LKW, von den Geräuschen eines Industriebetriebs, lassen sie sich nicht stören. Wie auch: Ihr Gesang übertönt das Grundrauschen. „Es ist mittlerweile ein vertrauter Sound, manchmal auch ganz schön laut. Aber wirklich jeder Mitarbeiter hat sich darauf gefreut, gefragt: Wann kommen sie denn?“, berichtet Heike Thiel. In diesem kühlen und nassen Frühjahr hatten die Botschafter des Sommers ihre Anreise extrem lange hinausgezögert. Nun aber sind sie da und gleich sehr aktiv.

Heike Thiel, Betriebsleiterin bei der QTEC, hatte, als die ersten Mehlschwalben vor vier Jahren auf dem Betriebsgelände siedelten, Kontakt zum Nabu ausgenommen, sich erkundigt, was man den Sommergästen anbieten könne. Das wurde dann auch gemacht. Die Scheiben der Fenster am QTEC-Gebäude etwa sind markiert, halten die Anfliegenden vom Aufprall ab. Bis sie Ende August, Mitte September wieder gen Süden aufbrechen, werden ihre spektakulären Flugshows, solo und in Formation, den Mitarbeitern noch so mache Pause füllen. Den ein oder anderen weißen Klecks auf Autodächern und -hauben, die Toiletten-Hinterlassenschaften der Schwalben, wird – zugegeben nicht immer begeistert – hingenommen. „Schwalben sollen ja Glück bringen. Und wer kann Glück nicht gebrauchen?“, sagt Holger Woitowitz.

Darüber, wie man ein guter Gastgeber für Mehlschwalben sein kann, informiert der Nabu Zweibrücken auf seiner Internetseite www.nabu-zweibruecken.de; beim Nabu-Bundesverband gib es auch die Koordinierungsstelle Schwalbenfreundliches Haus, E-Mail Schwalben@NABU.de, Telefon 0331 2015571.