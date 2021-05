Zweibrücker Naturdenkmale: Neben Felsformationen gehören Bäume zu den häufigsten Naturdenkmalen. So wie die prächtige, mächtige Eiche in der Maler-Müller-Straße am Eitersberg.

Eichen beherbergen bis zu 1000 Insektenarten in ihrer Krone, und Eichen können sehr alt werden, nämlich bis zu 1000 Jahre. Beides scheint aber nicht der Grund dafür zu sein, dass eine von zwei mächtigen Eichen in der Maler-Müller-Straße seit 1975 als Naturdenkmal eingestuft ist. Die Besonderheit liegt wohl in ihrem prächtigen Erscheinungsbild, das sie von vielen anderen Exemplaren im Stadtgebiet unterscheidet.

Sie stehen am Rand des Bombachtals, einer der wesentlichen Kaltluftschneisen für die Zweibrücker Innenstadt, und beide sind wohl knapp 300 Jahre alt, wie Gerhard Herz, der Vorsitzende des Zweibrücker Naturschutzbeirats, schätzt. „Weshalb nur einer und weshalb gerade dieser Teil des Duos zum Naturdenkmal erklärt wurde, bleibt für mich offen“, kann Heiko Wunderberg, der beim Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) für den Naturschutz zuständig ist, die Entscheidung aus den 1970er Jahren nicht nachvollziehen. Zwar handele es sich bei dem Naturdenkmal um einen außergewöhnlich schönen Baum, meint der Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde. Aber die nur etwa 50 Meter entfernt stehende, um die 30 Meter hohe zweite Eiche wirke mindestens ebenso eindrucksvoll. „Es war wohl der Zeitgeist, der bei der Entscheidung ein gewisses Maß an Subjektivität zuließ“, meint er.

Herz: Heute würde man das Ensemble unter Schutz stellen

Genauso sieht es auch Gerhard Herz, der von einer Euphorie spricht, die seinerzeit bei der Suche nach Naturdenkmalen geherrscht habe. „Heute würde man eher das Ensemble unter Schutz stellen“, ist der Facharzt im Ruhestand überzeugt. Und dies, so Herz, nicht allein aufgrund des Alters oder Erscheinungsbildes. Vielmehr erfüllten große, alte Bäume in der Stadt eine wichtige Funktion. Beispielsweise die von Sauerstoff-Produzenten. Eben deshalb findet Herz es wichtig, Natur nicht nur auf Schönheit zu reduzieren.

Die Eiche (wissenschaftlicher Name Quercus) ist nach der Rotbuche der zweithäufigste Laubbaum in Deutschland. Sie ist auch eine der ältesten Baumarten: Eichen-Arten traten bereits im Tertiär auf, also vor drei bis 66 Millionen Jahren. Im Lauf ihrer Entwicklungsgeschichte haben sich viele Insektenarten auf die Eiche spezialisiert; bis zu 1000 leben in ihrer Krone. Davon 400 Schmetterlingsarten, mehr als 50 Bockkäfer, 17 Prachtkäferarten und etwa zehn Borken- und Kernkäferarten sowie Dutzende Zweiflügler und Hautflügler. In der Mythologie steht die Eiche für Langlebigkeit, Standfestigkeit und Unbeugsamkeit sowie Kraft und Härte.