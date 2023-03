Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es bleibt dabei: Heilbronn ist für die Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken keine Fahrt wert: Mit 27:35 (15:18) verloren sie beim TSB Heilbronn-Horkheim. Zehn Minuten lang hatte es so ausgesehen, als könnte der SV 64 seine Negativserie in der Stauwehrhalle beenden. Aber es bleibt auch nach der vierten Partie in den letzten Jahren bei null Punkten.

Dunkel, eisige Straßenverhältnisse: Heimfahrten von Auswärtsspielen in den winterlichen Monaten gehören nicht zum Schönsten, was mit dem Handballsport verbunden ist. Besonders