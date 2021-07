Er ist halt ein Saarländer, der Bundesaußenminister Heiko Maas. Dementsprechend standesgemäß hat er am Donnerstag, 1. Juli, eine Wettschuld bei seinem britischen Amtskollegen Dominic Raab eingelöst. Beide hatten vor dem EM-Spiel Deutschland - England um einen Kasten Bier auf den Sieger gewettet. Nach dem 0:2 von Jogis Jungs in Wembley übergab Heiko Maas am Donnerstag in Berlin der britischen Botschafterin Jill Gallard einen Kasten Karlsberg Urpils aus Homburg. „Wettschulden sind Ehrenschulden“, hatte Maas bereits am Mittwoch getwittert, als er Raab und den englischen Fußballern zum EM-Sieg gratulierte.