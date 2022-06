Heidi Bauer aus Wallhalben liest die RHEINPFALZ seit 48 Jahren. Seit 1974 bleibt sie hier mit den Nachrichten aus ihrer Tageszeitung auf dem Laufenden.

Heidi Bauer ist eine gebürtige Bickenbacherin. Auch heute noch zieht es sie regelmäßig in den Ort an der hessischen Bergstraße. Mit dem Auto. 1974 hatte die quietschfidele heute 78-Jährige nach Wallhalben geheiratet. Zu Tageszeitungen pflegt sie seit jeher ein ganz besonderes Verhältnis. „Meine älteste Tochter hat beim ,Darmstädter Echo’ eine Lehre als Schriftsetzerin gemacht“, erzählt die Mutter von vier Kindern stolz.

Und wie kam Heidi Bauer zur RHEINPFALZ? „Mein Mann hatte eine Baufirma – Robert Bauer und Sohn. Schon da wurde die RHEINPFALZ gelesen. Als er nicht mehr da war, habe ich das Abonnement beibehalten.“ Denn: „Ohne RHEINPFALZ fehlt dir was. Man kann nicht überall nachtelefonieren, um herauszufinden, wo was ist. Die RHEINPFALZ ist halt ein umfassendes Nachschlagwerk.“ Und das gilt für Heidi Bauer seit 48 Jahren.

Sie fängt immer hinten an

Wie hat die Bergsträßerin einen gestandenen Pfälzer kennengelernt? „Ich bin ja auch mal ab und gerne in den Urlaub gefahren. An den Bodensee. Da schwärme ich heute noch für“, antwortet Heidi Bauer und lächelt.

Ihre Zeitung liest sie nach wie vor gerne auf Papier. „Ich habe weder Internet noch Computer noch Tablet, sondern nix. Ich habe nur ein Telefon und ein Prepaid-Handy. Und das habe ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Sonst schimpfen die Kinder und die Enkel.“ Gelesen wird ganz klassisch am Morgen. „Ich fange immer hinten an. Mit dem Wetter und so weiter. Und dann, was aktuell ist.“

Kritik für die RHEINPFALZ hat sie aber trotzdem. „Einen Bericht über den Bruder-Konrad-Ritt habe ich vermisst.“ Der Ritt führt am ersten Mai-Sonntag – außer wenn der 1. Mai auf einen Sonntag fällt – von der Kirche in Labach zur Kirche nach Wallhalben. Während der Prozession wird eine Konrad-Reliquie mitgetragen. In Wallhalben folgt dann ein feierlicher Gottesdienst mit Pferdesegnung. Gut informiert über den diesjährigen Ritt ist unsere Leserin aber trotzdem: „Meine Mitbewohnerin im Haus hat noch geschimpft. Der Pfarrer war diesmal gar nicht zu Pferd, der saß in der Kutsche.“

Stromausfall, aber total

Was liest Heidi Bauer sonst noch? Die Ölpreise sammelt sie für ihren Sohn. Dann natürlich Artikel darüber, was im Ort und in der Umgebung los ist. Zum Beispiel neulich die Berichterstattung über das Schneechaos am 8. April. „Das Beste an der Sache war ja, dass das nicht festgefroren, sondern gleich getaut ist. Aber es war trotzdem gespenstisch und unheimlich. Wir hatten Stromausfall. Aber total. Erst ist das Fernsehen ausgefallen. Dann das Telefon und dann alles. Bis Samstagmittag um 1 Uhr.“

Auch die kleinen Nachrichten interessieren Heidi Bauer. Wann in Großbundenbach wieder Nussbaumfest ist. Oder über Zweibrücken. Und die Nachrichten aus dem Saarland sind wichtig. „Weil mein Schwiegersohn in Erfweiler-Ehlingen Bürgermeister ist. Und ich lese alles über die Marktgräfin Sickinger Land. Die war mal meine Nachbarin. Die RHEINPFALZ bietet halt Rundum-Information.“