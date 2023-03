Zu heftigen Protesten gegen die Rentenreform der französischen Regierung kam es am Donnerstag in Zweibrückens Partnerstadt Boulogne-sur-Mer. Nach Berichten des nordfranzösischen Radiosenders Delta FM haben Demonstranten am frühen Morgen Zufahrten zum Hafen blockiert und dabei auch Gegenstände in Brand gesetzt. Später nahmen laut Gewerkschaftsangaben 10.000 Menschen an einem Protestmarsch in den Straßen von Boulogne teil. Die Polizei sprach von 3500 Demonstranten. Bei den Protesten seien auch Polizisten mit Steinen beworfen worden. Acht Personen wurden laut Delta FM festgenommen.